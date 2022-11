Les aéroports européens retrouvent de la vigueur sans que les menaces soient levées

A l'occasion du congrès annuel de l'Union des aéroports français et francophones associés (UAF&FA), Olivier Jankovec a livré un instantané de l'activité des aéroports européens aujourd'hui. Après un été « au-delà des espérances », «la demande reste forte et défie les tensions géopolitiques », indique le directeur général de l'ACI Europe. Il met toutefois en garde : les fragilités des aéroports, déjà présentes avant la crise, se sont accentuées et la reprise ne suffit pas à les gommer, d'autant que de nouvelles menaces planent, avec « un environnement macroéconomique qui est en train de se détériorer et une menace de récession en Europe l'année prochaine ».



Mais le transport aérien se relève. L'ACI Europe constate un trafic accru de 74% au troisième trimestre par rapport à la même période l'année dernière, un très bon résultat qui trahit toutefois un recul d'encore 13 % par rapport à la période pré-crise...