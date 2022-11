Plus de 20 ans après Claudie Haigneré, Sophie Adenot devient la deuxième spationaute française

Dans les pas de Thomas Pesquet, le lieutenant-colonel Sophie Adenot va prochainement rejoindre la nouvelle promotion de spationautes de l'Agence spatiale européenne (ESA). Sophie Adenot a été choisie parmi les quelque 23 000 candidats européens qui ont répondu à la campagne de recrutement lancée en février 2021 par L'ESA.



« C'est un moment incroyable, je rêvais du spatial depuis que j'étais toute petite fille et le rêve devient...pas encore concret, car aujourd'hui je ne réalise pas encore ce qu'il se passe », a réagi la jeune femme devant la presse à Paris après l'annonce de la sélection où figurent également quatre autres futurs spationautes et le Français Arnaud Prost, qui intègre lui le corps de réserve de l'ESA.



Agée de 40 ans, Sophie Adenot est connue pour avoir été, en 2018, la première femme pilote d'essais d'hélicoptères au sein de la société Airbus Helicopters. Promue lieutenant-colonel au sein de l'Armée de l'Air et de l'Espace, elle compte plus de 3 000 heures de vol sur 22 types d'hélicoptères différents, dont une grande partie sur Caracal, « un bijou de technologie » dit-elle, sur lequel elle a travaillé comme ingénieur mais également effectué de nombreuses missions en milieu hostile.



Ce parcours exceptionnel remonte à sa plus tendre enfance. Tout a commencé avec la lecture de biographie de Marie Curie. A 14 ans, le premier vol de Claudie Haigneré est une révélation, un déclic. « Une grande dame. » La nouvelle spationaute affirme avoir essayé, plus jeune, de « faire tous les salons du Bourget pour essayer de la voir ».



« Je ne serais jamais arrivée où j'en suis, si je n'avais pas eu de modèles », assure Sophie Adenot qui rend aussi hommage à son grand-père, ancien mécanicien dans l'armée de l'Air, qui lui a donné son amour des belles machines.



Comme Thomas Pesquet, Sophie Adenot est diplômée de l'Ecole Nationale Supérieure de l'Aéronautique et de l'Espace. Elle est aussi titulaire d'un « Master Of Science » en ingénierie des facteurs humains au prestigieux MIT (Massachusetts of Institute of Technology). En 2022, Sophie Adenot a été récompensée de l'Ordre National du Mérite et de la médaille de l'Assemblée Nationale honorant ses actions en tant qu'ambassadrice inspirante pour l'égalité des sexes dans les sciences. Parfaitement polyglotte, Sophie Adenot parle couramment l'anglais, l'allemand et le russe. La future spationaute est également une sportive accomplie. Professeure de yoga, elle dispose d'une licence de plongée sous-marine, pratique le parachutisme sportif et le planeur.





Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a fait réaliser une vidéo présentant le parcours de Sophie Adenot, dans le cadre du Forum Génération Egalité :