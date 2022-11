Le groupe AirAsia X relève la tête et augmente sa flotte

Après des années difficiles et en pleine restructuration, le groupe AirAsia X sort la tête de l'eau. Il a annoncé être enfin revenu à des résultats positifs durant le dernier trimestre (juillet-septembre 2022), avec un bénéfice net de 5,5 millions de dollars (contre une perte de 142,6 millions de dollars au trimestre précédent).



Son chiffre d'affaires a toutefois enregistré un léger recul à 21,8 millions de dollars (contre 23,4 millions au trimestre précédent), en raison de la réduction de ses services fret qui est allée de pair avec le processus de rétablissement progressif des opérations passagers.



L'offre passager a en effet été quadruplée durant ce trimestre par rapport à celui courant d'avril à juin, tandis que le trafic a été décuplé. AirAsia X a en effet pleinement profité de la réouverture de ses marchés autrefois les plus rentables et a pu réinstaurer certaines lignes et augmenter ses fréquences,...