« On le compare tout le temps au couteau suisse. C'est ça l'A400M : on peut tout faire », commandant Nicolas « Fish » de l'A400M Tactical Display

Cette semaine, le Podcast de l'Aviation vous propose une rencontre exceptionnelle et en images avec l'un des équipages de l'A400M Tactical Display : le commandant Nicolas « Fish », le capitaine Jean-Baptiste « Whisky » et l'adjudant Romain (loadmaster).



Alors que l'A400M s'apprête à fêter ses dix ans d'opérations au sein de l'armée de l'air française, tous trois décrivent leur rôle dans le cadre du Tactical Display mais également en dehors, lors de missions tactiques, d'exercices d'interopérabilité ou de missions de soutien aux populations, auxquels les capacités multirôle de l'A400M les amènent à participer.



D'explications en anecdotes, ils confient et détaillent leur attachement pour un appareil moderne, rapide, très manoeuvrable et mature - même s'il attend encore des évolutions -, qui a su se rendre indispensable.











