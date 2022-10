Alaska Airlines convertit des options sur 52 Boeing 737 MAX

Alaska Airlines planifie le renouvellement et la croissance de sa flotte dans les prochaines années. La compagnie américaine a annoncé qu'elle avait converti les options qu'elle détenait sur 52 Boeing 737 MAX en commandes fermes.



Boeing souligne que l'accord porte sur 42 737-10 et dix 737-9. Alaska Airlines précise quant à elle qu'elle garde la possibilité de modifier les proportions entre les modèles, voire d'en convertir certains en MAX 8, en fonction de ses besoins. Les livraisons doivent intervenir entre 2024 et 2027.



Ce contrat porte à plus d'une centaine le nombre de 737 MAX encore non livrés à la compagnie. Elle exploite 35 737-9 actuellement et attend la livraison de 43 appareils supplémentaires d'ici la fin de l'année 2023, date à laquelle elle aura retrouvé une flotte entièrement composée de Boeing (elle opère encore une quarantaine d'Airbus de la famille A320 hérités de sa fusion avec Virgin America en 2018).



Alaska Airlines a également souscrit des droits d'achat pour 105 737 MAX supplémentaires livrables jusqu'en 2030, afin de s'aménager la possibilité de couvrir ses besoins à plus long terme.