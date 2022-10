Air Canada s'engage à nouveau pour des Airbus A220

Presque trois ans après avoir mis l'appareil en service, Air Canada est toujours satisfaite de ses Airbus A220. La compagnie a donc décidé d'acquérir quinze A220-300 supplémentaires en convertissant des options qu'elle détenait de sa commande initiale, portant ses commandes fermes à 60 appareils.



La compagnie explique que le modèle est « devenu un élément important de la modernisation de la flotte et un appareil clé de [la] flotte d'avions monocouloirs », qu'il est parfaitement adapté au réseau nord-américain et qu'il lui permet d'affirmer son soutien à l'industrie du Canada.



Air Canada avait passé sa commande de 45 appareils (et trente options) en 2016 - lorsque le monocouloir était encore le CS300 de Bombardier. Aujourd'hui, elle en exploite 31 et en attend deux autres d'ici la fin de l'année. Elle devrait par la suite recevoir six A220 en 2024, autant en 2025 puis quinze en 2016.



Airbus souligne de son côté que « ce troisième renouvellement de commande d'A220 en 2022 confirme la confiance sans faille des transporteurs aériens du monde entier en cet appareil révolutionnaire », selon les mots de Benoît Schultz, PDG d'Airbus Canada et chef de pays pour le Canada chez Airbus.