Les compagnies low-cost ont grignoté de nouvelles parts de marché en Europe

Une nouvelle étude réalisée par Eurocontrol montre que les low-cost ont gagné en parts de marché en Europe par rapport à la période pré-crise. Leurs opérations représentent en effet 32,5% des vols intra-européens (en termes de nombre de vols) sur les neuf mois de janvier à septembre 2022, contre 31,9% sur la même période de 2019.



Eurocontrol souligne toutefois que la situation actuelle n'est toujours pas revenue à la normale et qu'il s'attend à ce que les compagnies aériennes traditionnelles regagnent du terrain à l'avenir.



En revanche, l'organisme a dépeint la réactivité des low-cost durant la crise sanitaire. Celles-ci ont pris des mesures de réduction des vols encore plus drastiques que leurs concurrentes mais ont aussi su remettre des capacités sur le marché beaucoup plus rapidement, profitant de leur positionnement sur les vols intra-européens qui ont été les premiers à reprendre. Ryanair et Wizz Air sont d'ailleurs les...