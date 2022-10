Air Côte d'Ivoire s'engage pour deux Airbus A330neo

Air Côte d'Ivoire se convertit aux appareils long-courrier. La compagnie a signé une commande auprès d'Airbus en vue d'acquérir deux A330neo. Ils lui permettront d'étendre son réseau et d'atteindre des destinations plus lointaines que celles desservies aujourd'hui.



En effet, Air Côte d'Ivoire exploite actuellement une flotte composée d'un A320neo, deux A320 et trois A319.



Avec ces A330neo, elle vise bien au-delà de l'Afrique et envisage de desservir l'Europe, le Moyen-Orient et les Etats-Unis. La livraison du premier appareil est prévue en 2024.



Ce nouvel accord intervient alors qu'Air Côte d'Ivoire vient de renoncer à un précédent engagement portant sur l'acquisition de deux A319neo (eux-mêmes convertis en 2018 d'une commande d'A320neo). Les appareils ont été effacés du carnet de commandes d'Airbus lors de sa mise à jour pour septembre.