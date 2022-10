Airbus monte enfin à bord de la flotte du géant du e-commerce Amazon avec des A330-300P2F

C'est une annonce qui était particulièrement attendue et qui pourrait n'être que le tout début d'une longue histoire. Amazon Air a signé un accord ferme avec le bailleur américain Altavair pour lui louer dix Airbus A330-300P2F.



Le géant du e-commerce américain Amazon utilisera donc pour la première fois des avions tout cargo Airbus pour le transport de ses colis à travers le monde, et à relativement court terme puisque la livraison de son premier A330-300P2F est programmé pour l'automne 2023.



Les 10 A330 d'Amazon Prime Air seront évidemment convertis par Elbe Flugzeugwerke (EFW), la coentreprise formée par Airbus et ST Aerospace basée à Dresde (Allemagne) détenant le STC des modifications.



« Ces A330-300 ne seront pas seulement les premiers du genre dans notre flotte, ils seront également les plus récents et les plus gros avions d'Amazon Air, ce qui nous permettra de livrer encore plus de colis clients à chaque vol » annonce Philippe Karam, directeur Amazon Global Air Fleet & Sourcing.



Amazon utilise aujourd'hui plus d'une soixantaine de Boeing 767 cargo opérés principalement par Air Transport Services Group (ATSG) et Atlas Air Worldwide Holdings.



Les futurs A330-300P2F d'Amazon Prime Air seront quant à eux exploités par la compagnie aérienne américaine Hawaiian Airlines, elle-même opératrice de 24 A330-200 pour ses vols de transports de passagers.



« L 'approbation de nos avions cargo par Amazon en dit long sur la valeur marchande de l'A330 et sur la position que les gros-porteurs Airbus gagnent sur le marché du fret », a pour sa part expliqué Christian Scherer, le directeur commercial d'Airbus. « Amazon a construit une réputation autour de la livraison de leurs marchandises à nos portes avec une rapidité et une cohérence extraordinaires, et nous sommes très fiers que nos avions soient considérés comme un maillon clé de cette chaîne logistique remarquable » a-t-il ajouté.



Lancé en 2012, le programme A330P2F s'accélère depuis la livraison du premier exemplaire en 2017 . Vingt exemplaires sont désormais en service dans le monde et le carnet de commandes ne cesse de s'étoffer. EFW vient d'ailleurs de signer un accord avec Turkish Technic, la division MRO de Turkish Airlines, pour réaliser des conversions d'A330 à Istanbul à partir du troisième trimestre 2023. La société turque sera la première société tierce à travailler sur l'A330P2F.



Le loueur Altavair prévoit quant à lui de disposer d'un portefeuille d'une vingtaine d'A330 cargo dans les prochaines années.