L'Europe veut se doter d'un bouclier antimissile commun et interopérable, mais sans la France

L'Allemagne vient de fédérer une alliance de 14 pays d'Europe pour l'acquisition de technologies communes pour la mise en place d'un bouclier antimissile, mais sans la France.



Les ministres de la Défense de 14 pays membres de l'OTAN ainsi que de la Finlande (adhésion en cours) se sont réunis à Bruxelles le 13 octobre pour signer une lettre d'intention concernant le lancement d'un projet de bouclier antimissile européen. Font ainsi aussi partie du projet la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, les Pays-Bas, la Norvège, la Slovaquie, la Slovénie, la Roumanie et le Royaume-Uni.



Baptisé « European Sky Shield Initiative » (ESSI), le projet vise à la création d'un système de défense aérienne et antimissile au travers de l'acquisition commune de solutions interopérables (matériel de défense aérienne et de missiles). Est notamment envisagée l'acquisition des systèmes IRIS-T SL (Diehl Defence) et Patriot (Raytheon technologies).



« Ces nouveaux moyens, pleinement interopérables et bien intégrés dans le dispositif de défense aérienne et antimissile de l'OTAN, renforceront sensiblement notre capacité à défendre l'Alliance contre toutes les menaces aériennes et missiles » a indiqué le secrétaire général délégué de l'OTAN, Mircea Geoană.



Le projet ESSI avait été mentionné par le chancelier allemand Olaf Scholz lors d'un discours à Prague à la fin du mois d'août.



La France dispose pour sa part du système sol-air moyenne portée/terrestre (SAMP/T) Mamba qui utilise les missiles Aster 30 de MBDA, comme pour l'Italie.