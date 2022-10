Le procès du vol AF447 et le besoin de trouver des coupables

Le Podcast de l'Aviation revient sur l'événement de la semaine, l'ouverture du procès sur le vol AF447, et ses implications judiciaires, Airbus et Air France étant jugés seuls sans les autorités de contrôle de la sécurité.



« C'est un marathon judiciaire de trois mois qui s'est ouvert cette semaine devant le tribunal correctionnel de Paris. Sur le banc des prévenus, deux géants de l'industrie aéronautique, Air France et Airbus, jugés pour homicides involontaires après l'accident du Rio-Paris, le vol AF447, le 1er juin 2009.



Ce drame avait coûté la vie à 228 passagers et membres d'équipage. Les causes de cet accident sont connues depuis bien longtemps, depuis la publication du rapport définitif du Bureau Enquêtes Analyses, un rapport sur lequel se sont appuyés les experts judiciaires.



Rappelons-le, l'élément déclencheur de cette catastrophe aérienne est un givrage des sondes Pitot qui a privé l'équipage pendant quelques secondes d'informations sur la vitesse de l'avion, et a désengagé le pilote-automatique. De nuit, à proximité du front intertropical - il était 2 heures 10 du matin -, l'équipage n'a pas compris la situation dans laquelle il se trouvait et n'a pas réagi en conséquence, faute de procédure adaptée... »