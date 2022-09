« On est très en-deçà de ce dont l'armée de l'air a besoin pour assurer ses missions », Général Jean-Paul Paloméros, ancien CEMAA

Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, le général Jean-Paul Paloméros, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, ancien commandant allié Transformation au sein de l'OTAN.



Le général Jean-Paul Paloméros analyse rapidement le budget de la défense dans le projet de loi de finances 2023 (43,9 milliards d'euros) et souligne que l'augmentation allouée, prévue dans le cadre de la loi de programmation 2019-2025, ne suffira pas à moderniser l'armée, combler les manques créés par les restrictions des années passées, investir dans la réponse aux nouvelles menaces et répondre aux enjeux soulevés par la guerre en Ukraine.



Celle-ci a conduit l'Europe à se questionner sur son niveau de résilience et à réagir mais la remontée en puissance industrielle pourrait être difficile car les systèmes sont complexes et le tissu industriel davantage sollicité.



Enfin, il livre sa vision des perspectives de l'Europe de la défense.