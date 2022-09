La Marine nationale tient son premier hélicoptère H160

Le premier des six hélicoptères H160 de la flotte intérimaire de la Marine nationale a été officiellement livré le 22 septembre sur la base d'aéronautique navale de Hyères. L'hélicoptère de nouvelle génération d'Airbus va servir au développement du futur hélicoptère interarmées léger (HIL), avec 169 exemplaires destinés à l'armée de Terre (80), à la Marine nationale (49) et à l'armée de l'Air et de l'Espace (40) et livrables à partir de 2027.



La Marine nationale devient de fait la toute première force armée au monde à disposer du nouvel hélicoptère biturbine multirôle de moyen tonnage d'Airbus Helicopters, une machine développée pour prendre la succession directe de la famille Dauphin.



Les H160 de la Marine nationale doivent ainsi assurer à partir de l'année prochaine et durant 10 ans des missions de recherche et sauvetage en Atlantique, dans la Manche et en Méditerranée. Ils opéreront depuis la terre à partir des bases aéronavales de Lanvéoc-Poulmic, Cherbourg et Hyères, permettant ainsi « aux flottilles de Caïman Marine et Panther d'être pleinement investies sur les missions de combat depuis les frégates ».



Le premier exemplaire H160 de la flotte intérimaire de la Marine nationale avait été présenté au centre de maintenance de Babcock du Cannet-des-Maures (Var) au mois de mai avant d'y subir une série de modifications. Les six H160 de la Marine nationale seront en effet équipés d'un treuil, d'un système optronique Euroflir 410 de Safran Electronics & Defense (avec sa console associée) et d'une cabine modulaire permettant un aménagement optimisé pour chaque mission (par exemple avec l'intégration d'un bac étanche ainsi que d'un mur médical aux standards SAMU).



La Marine nationale précise aussi qu'ils seront certifiés pour le vol avec jumelles de vision nocturne (JVN).



La Direction générale de l'armement (DGA) avait initialement commandé quatre H160 en janvier 2020, sous contrat de location-vente auprès du groupement formé par Airbus Helicopters, Babcock et Safran Helicopters Engines. Deux autres exemplaires avaient été ajoutés à ce contrat en mai 2021.



Les premiers Guépard Marine issus du contrat HIL sont quant à eux attendus à partir de 2029.