American Airlines présente la nouvelle classe affaires qui équipera ses 787, A321 XLR et 777-300ER

American Airlines a décidé d'augmenter significativement son offre de sièges premium sur le long-courrier. La compagnie a ainsi présenté un nouveau fauteuil de classe affaires, la Flagship Suite, qui sera installé à partir de 2024 sur les nouveaux Boeing 787-9 et les Airbus A321 XLR qui seront livrés, dans une cabine au design repensé. Un rétrofit des 777-300ER est également prévu. En parallèle, l'emprise de la classe Premium Economy va augmenter.



La compagnie américaine n'a pas divulgué beaucoup de détails sur ses nouveaux fauteuils de classe affaires mais leur attrait principal sera la présence d'une porte qui offre une intimité accrue au passager. Elle vante aussi une option « chaise longue » et l'accroissement des espaces de rangement autour du fauteuil, le tout devant donner un sentiment de « refuge privé » au voyageur.



La classe Premium Economy a elle aussi été repensée avec un nouveau siège qui doit mieux préserver l'intimité (notamment avec le repose-tête aux bords prolongés vers l'avant pour une meilleure séparation) et offrir davantage de rangements.



Les Flagship Suites seront installées sur les 787-9 et A321 XLR qui intégreront la flotte à partir de 2024. Les Airbus abriteront vingt de ces fauteuils, disposés en 1-1, en arêtes, et douze des nouveaux fauteuils de Premium Economy.





Les A321 XLR compteront 20 Flagship Suites. Image © American Airlines



La Flagship Suite sur A321 XLR sera disposée en arêtes, fauteuil orienté vers le couloir. Image © American Airlines



Les A321 XLR abriteront également douze fauteuils de Premium Economy. Image © American Airlines

Sur Dreamliner, la nouvelle configuration permettra d'augmenter le nombre de places dans les deux classes. Ainsi, les appareils abriteront 51 Flagship Suites (contre trente fauteuils affaires dans la configuration actuelle), disposés en rangées de 1-2-1 en arêtes inversées (dos au couloir).





La Flagship Suite offrira davantage d'espace. Image © American Airlines



Le fauteuil se transforme en lit plat, conformément aux standards du marché. Image © American Airlines



Le lot de deux fauteuils au milieu est doté d'un panneau de séparation escamotable permettant à deux personnes de voyager ensemble ou de s'isoler. Image © American Airlines

L'offre premium sera complétée par 32 sièges de Premium Economy (contre 21 dans la configuration actuelle). Il restera de l'espace pour 161 fauteuils Economy, dont dix-huit offrant un espace accru pour les jambes.





La nouvelle Premium Economy comptera 32 sièges sur Boeing 787. Image © American Airlines



Des ailes sur l'appuie-tête préserveront l'intimité et des écrans plus larges seront disponibles. Image © American Airlines

American Airlines a également décidé d'installer ces nouveaux produits sur sa flotte de 777-300ER, les travaux de réaménagement étant prévus à partir de la fin de l'année 2024. Les vingt appareils passeront ainsi de 52 à 70 suites de classe affaires et de 28 à 44 places de Premium Economy. La classe affaires de huit sièges actuellement en service sur ces Triple Sept semble en revanche vouée à disparaître.



Enfin, la compagnie a annoncé le réaménagement de ses seize A321T. Ces appareils, utilisés pour les vols transcontinentaux au départ de New York et de Boston, perdront eux aussi leur première classe (dix fauteuils aujourd'hui) pour « les aligner sur le reste de la flotte d'A321 ». Elle souligne que les passagers auront toujours l'option de traverser les Etats-Unis sur un siège transformable en lit plat - notamment en empruntant les services de sa partenaire JetBlue (et en choisissant son produit Mint).



Avec ses aménagements, American Airlines affirme que son offre Premium sur la flotte long-courrier aura augmenté de 45 % en 2026.