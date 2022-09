Aeroflot s'engage pour 339 appareils auprès de United Aircraft Corporation

Comme il l'avait annoncé au président Vladimir Poutine à la fin du mois d'août, le président d'Aeroflot Serguei Aleksandrovsky a conclu un premier accord avec Youri Slyusar, celui de United Aircraft Corporation, pour planifier l'évolution de la flotte de la compagnie. Une lettre d'intention a été signée le 7 septembre dans le cadre du Forum économique de l'Est à Vladivostok, qui prévoit l'acquisition de 339 avions de fabrication russe.



Les appareils seront répartis entre 210 MC-21, 89 Superjet NEW (seize de plus qu'évoqué en août) et 40 Tupolev 214. Ils sont censés intégrer la flotte russe entre 2023 et 2030 et seront couverts par des contrats de leasing. Selon les plans des deux partenaires, les premiers appareils livrés seront les Superjet, les deux premiers étant attendus dès 2023. Suivront six MC-21 et sept Tupolev 214 en 2024.



Youri Slyusar souligne que, étant donné l'ampleur de l'accord, sa mise...