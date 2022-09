« La mission Artemis prouve que tout ce que nous avons construit avec les Russes et les Américains est utile », Michel Tognini, ancien astronaute

Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, Michel Tognini, ancien astronaute de l'Agence spatiale européenne.



Alors que la grande actualité spatiale de ces derniers jours a été la tentative de lancement de la mission Artemis, Michel Tognini explique les différences fondamentales du programme par rapport au programme Apollo. La coopération entre les agences spatiales dans le monde a notamment changé toutes les perspectives des missions spatiales. Evoquant la course des Etats-Unis avec la Chine, il rappelle la part de l'Europe et de la France dans le programme et souligne que le savoir-faire européen pourrait être mieux utilisé pour lever le point faible du scénario américain dans Artemis, à savoir l'utilisation d'un lanceur lourd à usage unique.



Il évoque également les conséquences de la guerre en Ukraine sur les programmes spatiaux, avec la fin des lancements Soyouz et l'abandon de la mission ExoMars.