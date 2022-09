Que sait-on de RIA, le transporteur saoudien qui veut s'attaquer aux compagnies du Golfe ?

Et si l'Arabie saoudite devenait elle aussi une plateforme de correspondances entre les continents, au même titre que les Emirats arabes unis ou le Qatar ? Son positionnement géographique le permet en tout cas. C'est ce pense le gouvernement saoudien, qui aurait décidé de fonder une nouvelle compagnie aérienne pour la hisser au niveau d'Emirates. Elle pourrait s'appeler RIA et être lancée au quatrième trimestre.



Selon les informations d'Arabian Business, RIA serait basée à Riyad et soutenue par le fonds d'investissement public saoudien. Elle nécessiterait en effet un investissement de 30 milliards de dollars pour atteindre son objectif : desservir 150 destinations sur tous les continents et faire de l'aéroport de la capitale saoudienne un hub de la même puissance que celui de Dubaï en quatre fois moins de temps qu'il n'en a fallu pour l'émirat voisin.



Le projet de nouvelle compagnie avait été éventé durant l'été 2021...