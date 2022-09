« Le Jet Racer est la première étape avant la sortie de notre prochain engin volant hybride », Franky Zapata

Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, l'inventeur Franky Zapata.



Franky Zapata a dévoilé cet été son nouveau concept de véhicule d'hypermobilité : le Jet Racer. Cette voiture volante à décollage et atterrissage vertical a vocation à rendre le vol accessible à un maximum de personnes, grâce à sa facilité extrême de pilotage et la sécurité apportée par la redondance des systèmes. Le Jet Racer a déjà reçu de nombreuses marques d'intérêt, notamment de l'armée française.



Alors que son programme de recherche et développement touche à sa fin, Zapata travaille déjà à l'étape suivante : proposer un engin hybride, qui garde le même concept de pilotage que le Jet Racer mais répond au besoin de développement plus durable du secteur. Et là encore, la société souhaite conserver son indépendance face aux grands industriels.