Singapour relance le projet de terminal 5 à Changi

Le projet de terminal 5 à Changi ressuscite. Le ministère des transports de Singapour, l'autorité de l'aviation civile et le groupe Changi Airport ont annoncé le 21 août qu'il était relancé. Lancé en 2013, il avait été mis en pause ces deux dernières années en raison de l'interruption du trafic provoquée par la pandémie de SARS-CoV-2.



Ces deux ans n'ont pas toutefois été totalement inactifs. Au contraire, les problématiques soulevées par les conséquences et les aspirations suscitées par la crise sanitaire ont poussé les trois partenaires à réfléchir différemment le design et les fonctionnalités de l'infrastructure, afin de la rendre plus modulaire et plus durable.



Ainsi, pour faire face à d'éventuelles nouvelles pandémies à l'avenir, le terminal 5 sera conçu de façon à pouvoir opérer avec des sous-terminaux plus petits, ce qui permettra à l'opérateur d'adapter sa capacité à la chute du trafic et éventuellement d'utiliser le reste des installations pour ériger des zones de test ou de mise en isolement des passagers à haut risque. Par ailleurs, toujours une conséquence directe de la pandémie de covid, le recours aux technologies sans contact sera amplifié et le système de ventilation sera amélioré afin de pouvoir faire circuler davantage d'air extérieur et réduire la climatisation si une ventilation accrue est rendue nécessaire.



Le terminal 5 devra également être un bâtiment à très basse consommation d'énergie. Il recourra à l'installation de panneaux solaires pour produire une partie de son électricité, à des systèmes intelligents de gestion de l'énergie, à un système de refroidissement par zone combiné à un stockage de l'énergie thermique... Et il sera également prêt à accueillir les infrastructures liées à l'utilisation de carburants alternatifs. Enfin, l'automatisation et la digitalisation seront prioritaires.



Situé sur la zone de Changi East et directement relié au reste de Singapour par le réseau de transport terrestre, le terminal 5 verra sa construction débuter d'ici deux ans. Elle se déroulera en deux phases pour être harmonisée à la croissance du trafic et aboutira à une structure d'une capacité de 50 millions de passagers par an dans le milieu des années 2030.