La flotte d'avions de patrouille maritime ATR 72MP de la Guardia di Finanza est désormais au complet

Le dernier P-72B de la police douanière italienne vient rejoindre les sept ATR 72MP déjà opérés par la Guardia di Finanza et l'Aeronautica Militare, venant ainsi encore renforcer leur capacité conjointe de surveillance maritime du pays.



Leonardo a livré fin juillet le quatrième et dernier ATR 72MP à la Guardia di Finanza, conformément au calendrier fixé par ce contrat supplémentaire.



La police douanière italienne avait commandé un premier P-72B (désignation spécifique de l'appareil) en 2018, suivi d'un second contrat pour trois autres exemplaires un an plus tard. Ces contrats étaient alors accompagnés d'un volet formation et d'un soutien logistique.



Basé sur la plateforme ATR 72-600 de l'avionneur franco-italien, le P-72B embarque le système de mission ATOS (Airborne Tactical Observation and Surveillance) de Leonardo qui dialogue avec une multitude de capteurs tels qu'un radar de surveillance multimode AESA, une tourelle de capteur électro-optique (EOST) dotée de...