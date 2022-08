Apollo va s'emparer de l'empire du fret aérien Atlas Air Worldwide pour 5,2 milliards de dollars

Le secteur du fret aérien aiguise toujours les appétits. Après le rapprochement d'Air France-KLM et de CMA CGM Air Cargo, un groupe d'investisseurs dirigé par la société de fonds Apollo Global Management Inc. va d'acquérir l'intégralité du groupe de compagnies aériennes Atlas Air Worldwide pour 5,2 milliards de dollars, soit l'équivalent de 102,50 dollars par action. Apollo est associé à J.F. Lehman & Company et à Hill City Capital. L'accord entre les deux groupes a été finalisé le 4 août.



Le rachat devrait être effectif au quatrième trimestre 2022 ou au premier trimestre 2023, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires habituelles. Atlas Air Worldwide comprend les compagnies aériennes Atlas Air et Polar Air Cargo (Polar), mais aussi le loueur Titan Aviation.



Atlas Air Worldwide précise qu'à l'issue du rachat, elle deviendra une société privée non cotée en bourse, ses actions ordinaires quittant le Nasdaq....