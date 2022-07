L'Airbus A400M valide sa nouvelle capacité de lutte contre les incendies

Airbus Defence & Space a clairement le sens du tempo, alors que l'Europe est en proie à d'importants incendies depuis le début de l'été. L'avionneur européen a réalisé avec succès une campagne d'essais en vol de l'A400M spécialement équipé d'un prototype de kit amovible pour la lutte contre les incendies. Les essais ont été menés en Espagne en étroite collaboration avec le 43e escadron de l'armée de l'Air espagnole spécialisé dans la lutte contre les incendies de forêt, les autorités européennes de lutte contre les incendies et le ministère espagnol de la Transition écologique et du Défi démographique (MITECO).



La nouvelle capacité de l'avion de transport militaire européen permet ainsi de larguer jusqu'à 20 tonnes d'eau en utilisant un seul réservoir amovible chargé en soute de type RORO (roll-on/roll-off). Les essais menés de jour en Espagne sont concluants, l'A400M parvenant à larguer l'intégralité de l'eau stockée dans le réservoir en moins de dix secondes, et à une vitesse de seulement 125 noeuds.



Le réservoir est équipé de deux sorties distinctes auxquelles sont raccordées des conduites d'eau affichant une section de près de 1/2 m2 à l'extrémité de la rampe arrière. Airbus précise par ailleurs que l'installation du kit ne nécessite aucune modification sur l'appareil, le rendant ainsi totalement compatible avec tous les avions actuels.



« Le développement de ce kit de lutte contre les incendies s'inscrit dans notre volonté de contribuer à créer un monde plus sûr et durable, grâce à nos actions et à nos produits. Nous sommes fermement convaincus que l'A400M peut jouer un rôle de tout premier plan dans la lutte contre la menace grandissante que constituent les feux de forêt, ainsi que dans le préservation des écosystèmes environnementaux », a déclaré Mike Schoellhorn, CEO d'Airbus Defence and Space.



Le nouveau dispositif n'est d'ailleurs pas s'en rappeler celui annoncé l'année dernière par AKKA Technologies (désormais Akkodis) avec une solution clé en main qui consistait à ajouter deux réservoirs pouvant contenir jusqu'à 10 tonnes d'eau chacun à bord de l'A400M. À titre d'indication, les capacités des bombardiers d'eau spécialisés tels que les actuels Canadair CL-415 et le Dash 8 Q400 MR sont de l'ordre de 6 tonnes et 10 tonnes respectivement.



L'avionneur européen annonce aussi que grâce à sa capacité de vol en suivi de terrain à basse altitude et à sa manoeuvrabilité à faibles vitesses, l'A400M est capable d'effectuer des largages d'eau avec une très grande précision et à très basse altitude (jusqu'à 150 pieds / 45 mètres). Outre le développement d'une version de série de ce kit, Airbus prévoit d'analyser ce type de missions en condition nocturne, afin de renforcer encore davantage la capacité et l'efficacité de l'appareil dans cette configuration.



Alors que certains débats en France pointent du doigt l'insuffisance des moyens aériens de la Sécurité civile suite aux incendies qui ont touchés simultanément la Gironde, les Bouches-du-Rhône et la Bretagne, la nouvelle capacité auxiliaire de l'A400M pourrait être une solution particulièrement rapide à mettre en place, d'autant qu'une nouvelle commande auprès de De Havilland Canada, notamment pour son nouveau bombardier d'eau amphibie DHC-515, ne pourront se concrétiser par des livraisons avant plusieurs années.



Pour rappel, l'Armée de l'Air et de l'Espace (AAE) aligne à elle seule 19 A400M Atlas. La Loi de programmation militaire (LPM) 2019-2025 prévoit par ailleurs la livraison de 6 autres A400M avant la fin de l'année 2025. La France s'est engagée sur un total de 50 Atlas fermes en 2010.