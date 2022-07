NMH : Airbus Helicopters dévoile les premiers membres de sa « Task Force » pour imposer son H175M au Royaume-Uni

Alors que la célèbre manifestation militaire Royal International Air Tattoo (RIAT) vient de commencer à Fairford et à seulement quelques jours de l'ouverture du salon aéronautique de Farnborough lundi prochain près de Londres, Airbus Helicopters a dévoilé les premiers membres du groupe de travail destiné à « offrir, fournir et soutenir l'hélicoptère H175M de fabrication britannique » qui est proposé dans le cadre de l'appel d'offres NMH (New Medium Helicopter) du ministère de la Défense britannique (MoD).



L'hélicoptériste européen annonce ainsi s'associer à Babcock International, Martin-Baker, Pratt & Whitney Canada (P&WC) et Spirit AeroSystems pour pousser son H175M qui serait alors produit sur le site d'Airbus de Broughton (Pays de Galles).



Babcock agira ainsi en tant que partenaire sur le soutien des H175M sur les différents sites d'opérations militaires. Martin Baker fournira quant à lui des sièges spécifiques au transport de troupes ainsi que des services d'intégration cabine depuis son site de Denham. Spirit AeroSystems, déjà partenaire d'Airbus sur l'avion CityAirbus NextGen eVTOL, assurera des activités de conception détaillée et de fabrication sur le H175M grâce à ses sites en Irlande du Nord (Belfast) et en Écosse (Prestwick). Enfin le motoriste Pratt & Whitney Canada s'associe officiellement à l'équipe du H175M britannique en fournissant les turbines PT6C-67E et leur soutien.



« S'il est sélectionné, le groupe de travail H175M créera des centaines de nouveaux emplois et en maintiendra des milliers d'autres dans la chaîne d'approvisionnement au Royaume-Uni dans les années à venir. Le H175M a le potentiel de redynamiser l'industrie britannique des hélicoptères en s'adressant à un marché d'exportation estimé à près de 500 exemplaires dans le monde » a déclaré dans un communiqué Lenny Brown, Directeur général d'Airbus Helicopters au Royaume-Uni.



Pour rappel, l'appel à propositions du programme NMH doit être émis auprès des candidats finalistes à la fin du mois de septembre. Le Royaume-Uni veut s'équiper d'une flotte de 44 nouveaux hélicoptères militaires de moyen tonnage qui viendront remplacer les 23 SA 330E Puma HC2 de la Royal Air Force, mais aussi trois autres types d'hélicoptères différents (les AS365 Dauphin du Special Air Service, les Agusta-Bell AB412 de la RAF stationnés à Chypre et les AB212 de l'Army). Le programme doit être opérationnel à partir de 2025 avec un contrat qui s'étalera sur une durée de 7 ans, mais cette durée sera déterminée par le calendrier de production convenu qui reflétera la capacité du fournisseur à achever la livraison des aéronefs et une phase de support initiale.



L'enveloppe globale du contrat pourra atteindre le montant maximum de 1,2 milliard de livres sterling (1,42 milliard d'euros), mais en plus des hélicoptères, le gagnant de la compétition devra aussi fournir des simulateurs pour la formation des équipages, les cours à destination des futurs instructeurs, des navigants, mais aussi pour le personnel au sol. Par ailleurs, un soutien initial de près de cinq années devra également être compris lors de la mise en service des hélicoptères.



L'un des concurrents sérieux du H175M est évidemment l'AW149 d'AgustaWestland qui serait produit dans l'usine de Leonardo à Yeovil (Somerset).