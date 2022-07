Le Canada achète deux Airbus A330-200 civils pour des conversions futures en A330 MRTT

Le projet ASTRV (Avion stratégique de transport et de ravitaillement en vol) avance. Le ministère canadien de la Défense nationale (MDN) a conclu un contrat visant à acquérir les deux premiers A330 qui remplaceront et renouvelleront la capacité actuelle de la flotte de CC-150 Polaris pour l'Aviation royale canadienne (ARC).



Le contrat a été attribué à International AirFinance Corporation et est évalué à 102 millions de dollars américains (taxes en sus). Il concerne deux A330 produits en 2015 et livrables à l'hiver 2023. Les deux appareils pourront être mis en service pour le transport de marchandises et de passagers en attendant d'être modifiés selon les spécifications militaires.



Le Canada confirme donc sa décision d'avril 2021 selon laquelle l'A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport) d'Airbus restait le seul type d'avion ravitailleur en lice pour le programme de remplacement de la flotte des cinq Airbus A310 (CC-150) de l'Aviation royale canadienne (ARC), dont deux exemplaires seulement sont dotés de capacité de ravitaillement. Le KC-46A Pegasus de Boeing avait été écarté pour des raisons liées au retard du programme et à ses problèmes de mise au point.



Selon le MDN, les futurs ASTRV « seront équipés pour assurer le transport aérien d'un grand nombre de membres du personnel des Forces armées canadiennes et de leur équipement à l'appui des opérations et des activités de formation au Canada, y compris dans les régions arctiques du pays, et partout dans le monde, ce qui améliorera la capacité de transport actuelle fournie par les flottes de CC-177 Globemaster et de CC-130J Hercules, permettant ainsi un transport plus efficace du personnel et l'équipement ».



« Le gouvernement du Canada s'engage à fournir aux Forces armées canadiennes l'équipement dont elles ont besoin au meilleur rapport qualité-prix. Nous sommes impatients de recevoir ces deux appareils, puisque leur acquisition représente une première étape importante dans le remplacement éventuel de la capacité assurée actuellement par la flotte de CC-150 Polaris » ajoute le ministère de la Défense nationale.



Les deux appareils commerciaux canadiens seront modifiés par Airbus Defence and Space. Le Canada rejoint donc une formule déjà choisie par la France (pour ses trois derniers Phénix qui proviendront de la flotte d'A330-200 de l'escadron de transport 3/60 Estérel), l'Espagne (2 exemplaires acquis auprès d'Iberia) et par le Brésil (2 exemplaires qui seront convertis à partir de 2024) pour acquérir ses premiers A330 MRTT.



L'année dernière, le gouvernement canadien tablait sur la livraison des A330 MRTT de l'Aviation royale canadienne sur la période 2028-2029, avec une pleine capacité opérationnelle intervenant deux ans plus tard. Le MDN rappelle par ailleurs que le nombre exact d'appareils de la future flotte d'ASTRV de l'ARC est actuellement estimé à six appareils.