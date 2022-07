Virgin Atlantic présente ses nouvelles cabines avec l'arrivée de ses Airbus A330neo

A chaque nouveau modèle d'appareil introduit dans sa flotte, Virgin Atlantic améliore un petit peu plus son produit. Avec l'arrivée de l'Airbus A330neo, la compagnie britannique ne déroge pas à la règle. Elle a présenté ses nouvelles cabines le 12 juillet, proches de celles sur A350 avec quelques innovations supplémentaires.



En classe affaires (Upper Class), Virgin Atlantic a de nouveau adopté une déclinaison du Vantage XL de Thomson AeroSeating, comme sur A350, auquel a été ajouté une porte permettant une plus grande intimité et une signalétique « ne pas déranger ». Tous les fauteuils sont dotés d'un écran tactile de 17,3 pouces.





© Virgin Atlantic

La nouveauté dans cette cabine est la Retreat Suite (voir image de une). Deux suites sont disposées à l'avant, dotées d'un fauteuil transformable en lit de 2 mètres de long et d'un ottoman permettant d'inviter une autre passager pour discuter ou dîner. La séparation du milieu est escamotable, permettant même de voyager à quatre. Pour ses deux suites, l'écran d'accès au système de divertissement en vol mesure 27 pouces.



Les passagers d'Upper Class auront accès au Loft, l'espace de socialisation de l'appareil. Pouvant accueillir huit personnes (mais équipé de quatre fauteuils) et permettant aux passagers de se servir en nourriture et en boisson, il a vu son design évoluer depuis l'A350.





© Virgin Atlantic

Vient ensuite la classe Premium Economy, qui compte 46 places. Elle est dotée des mêmes fauteuils que sur A350, avec un repose-jambes en plus, offre un pitch de 38 pouces et un écran de 13,3 pouces.





© Virgin Atlantic

La nouvelle cabine de classe économique pourra accueillir 184 personnes, 28 en Economy Delight où les voyageurs profiteront d'un pitch accru à 34 pouces par rapport aux 31 pouces proposés aux 156 passagers d'Economy Classic. Là aussi, les fauteuils seront équipés d'écrans tactiles de 13,3 pouces.





© Virgin Atlantic

Dans toutes les cabines, le système de divertissement en vol permettra la connexion d'un appareil audio en Bluetooth et sera combiné à des prises de courant et USB. En classes affaires et Premium, les passagers auront également la possibilité de recharger leur appareil électronique sur un point de chargement sans fil.



Virgin Atlantic attend jusqu'à seize A330neo (sept figurent au carnet de commandes d'Airbus), dont trois seront livrés à partir du mois de septembre et jusqu'à la fin de l'année. Le premier entrera en service à la fin du mois d'octobre sur la route entre Londres et Boston.