Clouée au sol depuis octobre 2016, ECAir prépare toujours son retour dans les airs. Dans une récente interview, la directrice générale Fatima Beyina-Moussa a fait un point sur les actions actuellement menées pour relancer le pavillon national congolais.



À l'en croire, une restructuration financière et un assainissement du bilan ont déjà été faits. « L'État s'est par ailleurs engagé à payer la dette sociale pour libérer le personnel qui a beaucoup souffert », a-t-elle déclaré.



Au moment de la suspension de ses opérations en 2016, ECAir affichait un fonds de roulement négatif de 28,931 milliards de francs CFA (50 millions de dollars), un endettement fournisseur de 23,144 milliards FCFA (40 millions de dollars), et une dette sociale (salaires et cotisations sociales) de plus de 1,5 milliard FCFA (2,6 millions de dollars), renseignent les résultats de l'audit conduit par les cabinets CACOGES et Rainbow Finance SA. Elle employait...