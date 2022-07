Airbus remporte trois commandes géantes en Chine

Les trois grandes compagnies aériennes chinoises recommencent à se pencher sur l'évolution de leur flotte. Après de longues négociations pendant la crise sanitaire, Air China, China Eastern Airlines et China Southern Airlines viennent toutes de conclure des accords avec Airbus, le 1er juillet, pour acquérir près de trois cents appareils de la famille A320neo d'ici 2027.



Air China annonce ainsi avoir passé une commande auprès de l'avionneur européen pour acquérir 64 appareils de la famille A320neo pour elle et 32 pour sa filiale Shenzhen Airlines. Les appareils ont une valeur de 12,2 milliards de dollars, selon les prix affichés au catalogue. Ceux destinés à Air China seront livrés entre 2023 et 2027, tandis que les livraisons de ceux de Shenzhen Airlines sont planifiées pour 2024-2026. En théorie, l'introduction de ces avions pourrait augmenter les capacités du groupe de 10,4% mais une partie sera utilisée pour remplacer des appareils plus anciens.



China Eastern a quant à elle décidé d'acquérir une centaine de monocouloirs. D'une valeur (toujours au prix catalogue) de 12,8 milliards de dollars, ils devraient être livrés entre 2024 et 2027. La compagnie détaille même davantage le calendrier sur lequel elle s'est entendue avec Airbus et précise que 28 A320neo devraient être livrés en 2024, 31 en 2025, 34 en 2026 et sept en 2027. Là aussi, une partie de la commande permettra de remplacer des appareils sur le départ.



Enfin, China Southern, également cliente du Boeing 737 MAX, s'est engagée pour 96 appareils de la famille A320neo, d'une valeur de 12,25 milliards de dollars. Une trentaine sera livrée en 2024, une quarantaine en 2025, dix-neuf en 2026 et sept en 2027.



Ces accords interviennent alors que les grandes compagnies chinoises n'avaient plus passé de commandes majeures de ce type depuis plusieurs années. Avec la crise sanitaire, le trafic domestique connaît des hauts et des bas en fonction des politiques de confinement strict décrétées lorsque le taux des contaminations repart à la hausse, tandis que le trafic international est atone. Malgré un environnement immédiat difficile et incertain, les compagnies restent toutefois confiantes et estiment que les opportunités de croissance restent très importantes : selon, le développement économique de la Chine va rester fort et la classe moyenne va continuer de croître, augmentant la demande pour les voyages.



Airbus précise de son côté de 2 070 de ses appareils étaient en service en Chine à la fin du mois de mai.