Blue Jaag : le virtuel au service du réel

Adeptes de jeux vidéos, n'avez-vous jamais souhaité être aux commandes d'un véritable avion mais pensé que cela ne resterait qu'un doux rêve? Songé à réaliser des missions opérationnelles militaires ou des courses aériennes à bord de légendaires avions, mais pensé que vous n'aviez ni les capacités ni les connaissances pour ce faire ? Grâce à la création de l'association Blue Jaag par quatre passionnés d'aéronautique en 2021, c'est désormais chose possible. Nous nous sommes entretenus avec Benoît Planche, dit « Tao », démonstrateur et coach du Rafale Solo Display de 2013 à 2017 et référent vol chasse au sein de l'association, qui a accepté de nous parler de ce projet.



Transmettre et démocratiser



Blue Jaag, c'est une association de loi 1901 fondée en 2021 par quatre personnes réunies autour de leur passion commune pour l'aéronautique : Judicaël Jeandin, Antoine Boulay, Alice Billy et Grégory Liou, auxquelles se sont ensuite ajoutées Benoît Planche et Louis Vanel. Ensemble, ils font le constat qu'il y a un chaînon manquant entre les jeunes et le monde du travail dans l'aérien et que de nombreuses personnes s'auto-censurent, « pensant ce secteur impossible d'accès ». De ce constat apparaît un objectif : Favoriser les vocations en connectant le virtuel à la réalité dans le milieu des jeux vidéos grâce à la transmission d'une passion, de valeurs et de connaissances, et par la démocratisation d'un monde aéronautique qui semble de prime abord inaccessible par beaucoup de jeunes.



Benoît nous décrit le procédé : « Les compétitions mises en place par Blue Jaag vont se faire en plusieurs étapes : des phases dites « ON LINE » avec des sélections et éliminations sur une durée allant d'un mois à plus en ligne, auxquelles vont suivre des phases « LAN » (Local Area Network, rassemblements de joueurs dans de grandes salles) qui regrouperont les phases finales sur site ». Les joueurs devront au préalable choisir pour l'instant entre deux catégories reines :



- Race en P51 Mustang, un mélange entre les courses de la Red Bull Air Race et les Reno Air Race. Celle-ci peut se jouer en catégorie espoir ou élite. La participation est gratuite et sur inscription sur le site Blue-Jaag.fr lorsqu'elles seront ouvertes.



- Chasse en Mirage 2000C RDI. Ici, le scénario se base sur des missions réelles menées contre l'ordinateur en phases éliminatoires, puis en un contre un lors des phases finales. Il s'agit là de combats aériens, dont « l'idée n'est pas de faire la guerre mais bien de s'entrainer afin de maintenir la paix ». Pour cette catégorie, petite précision de Tao, « l'inscription est gratuite mais le module de l'avion est un module privé et donc payant, les participants auront donc un code de réduction afin de se le procurer. »



Les phases de finales en LAN seront organisées conjointement à certains meetings aériens. Entre autres événements, les Journées Portes Ouvertes de St Dizier (l'Armée de l'Air et de l'Espace étant partenaire) où se trouvaient des simulateurs de leur partenaire Jet Fighter Experience, le meeting des Étoiles et des Ailes de Toulouse -Francazal en septembre (compétition locale et départementale) pour s'achever par la finale au Congrès de la Chasse.



Il nous explique que « l'idée en organisant les LAN sur sites aériens est que les joueurs passionnés puissent rencontrer directement lors de ces évènements des pilotes, ambassadeurs, acteurs issus de tous horizons de l'aéronautique, mais aussi des personnes venant de grandes industries aérospatiales ». Ainsi, ces experts pourront répondre aux interrogations que les jeunes ont sur ce monde aéro, le rendre « plus accessible », mais aussi sur les grandes problématiques actuelles telles que l'environnement et l'écologie, ce qui est déjà mis en place et ce qui est prévu pour protéger la planète. Pour les absents, il est prévu de retransmettre les évènements sur des plateformes connues telles que Twitch.



Concernant les vainqueurs, ils ont différentes idées de prix : vol de voltige avec Louis Vanel, invitation à la der de la Patrouille de France, visites de sites industriels aéro, etc.





© Blue JAAG

Tout le monde peut tenter sa chance, le parcours est difficile comme partout, il suffit de se préparer aux difficultés, de se battre pour ses rêves et d'être motivé pour y arriver



Dans le domaine des jeux vidéos, la proportion entre filles et garçons est de 50/50, or la plupart des jeunes filles sont encore persuadées que l'aérospatial est un milieu masculin. Blue Jaag, de concert avec l'association partenaire Women in Games oeuvrant pour la mixité dans l'industrie du jeu vidéo, souhaite contribuer à l'inclusion et à la féminisation de l'aéronautique. Benoît explique que via ce projet, ils souhaitent « dire à la nouvelle génération que c'est accessible par tous et fait pour tous ceux qui s'en donnent les moyens ». L'un des membres référents de l'association n'est autre que Louis vanel, pilote de voltige aérienne ayant commencé tout jeune le pilotage virtuellement sur DCS, l'un de leurs fidèles partenaires, et qui après des années de simulation a finalement eu le courage de pousser la porte d'un aéro-club. Il est depuis champion du monde de voltige aérienne en titre.« Louis est l'exemple que tout le monde peut tenter sa chance, le parcours est difficile comme partout, il suffit de se préparer aux difficultés, de se battre pour ses rêves et d'être motivé pour y arriver».



Tao ajoute : « C'est un projet qui a du sens. De nos jours, à l'inverse des générations précédentes, beaucoup de jeunes souhaitent bouger et n'en ont pas peur, mais il est très difficile pour les entreprises civiles comme pour les armées de les garder longtemps au même endroit. Notre projet est donc de redorer l'image de l'aéronautique auprès de la jeunesse d'aujourd'hui. Pour ça, il faut s'appuyer sur l'histoire de l'aérospatial en utilisant des moyens modernes pour les mettre au service de demain ». Les entreprises sont à la recherche de valeurs telles que la motivation, la capacité à apprendre, l'opiniâtreté et la pugnacité. Grâce à internet, de nombreux talents sont dénichés depuis plusieurs années.« À travers la compétition mise en place par Blue Jaag, les entreprises peuvent identifier des qualités de ces métiers-là, à condition de jouer correctement et de mener à bien la mission », nous dit-il, « il ne suffit pas d'abattre son adversaire mais de poser son avion, la mission s'achève lors du débriefing comme dans la réalité ».



Avec Blue Jaag, nous entrons dans une ère nouvelle, un monde « au-delà de l'e-sport puisqu'il y a une réelle transposition vers le réel », nous confie Benoît.



Il ajoute que « si l'e-sport existe depuis plusieurs années, Blue Jaag est une nouveauté par le fait qu'elle apporte au public un endroit où se mêle le monde virtuel et monde réel. Elle permet un véritable brassage culturel entre des personnes expertes dans le secteur et des néophytes de l'aéronautique mais adeptes des jeux vidéos. »



Blue Jaag envisage dans un avenir proche de créer de nouvelles catégories surprises afin de créer ensemble via l'e-sport la réalité de demain. Nous vous conseillons de rester en ligne pour le découvrir.