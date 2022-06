Les monocouloirs se dotent de classes affaires dignes du long-courrier

Lorsqu'Airbus a décidé de lancer une version à rayon d'action allongé de l'A321neo, l'occasion a été donnée aux compagnies aériennes de repenser leurs opérations long-courrier. Par l'activation de réservoirs carburant supplémentaires, l'A321LR peut en effet atteindre un rayon d'action de 7 400 km. Les opérateurs peuvent ainsi tester voire lancer de nouvelles routes longues sans avoir recours à un appareil de grande capacité. La logique est poussée plus avant encore avec l'A321XLR, qui comporte de plus importantes modifications structurelles lui permettant d'atteindre 8 700 km de rayon d'action.



En revanche, il devient difficile de proposer aux passagers de rester plus de neuf heures dans un appareil configuré de la même façon que sur le réseau intra-européen. C'est pourquoi les compagnies aériennes ont repensé leurs options d'aménagement cabine pour les A321LR et, à partir de 2023, XLR, avec le retour de véritables classes affaires adaptées aux avions monocouloirs (que l'on...