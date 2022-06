« On est là où on aurait dû être avant-crise : on a moins souffert que les autres et on a grandi normalement », Cédric Lescop, président de Jetfly

Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, Cédric Lescop, président de Jetfly.



Jetfly est une société dont le modèle économique repose sur la propriété partagée d'avions d'affaires et qui propose une flotte homogène composée de Pilatus, PC-12 et PC-24. Cédric Lescop explique que ces appareils peuvent atterrir sur tous les terrains et sont parmi les plus efficaces en termes de consommation.



A ce sujet, il estime que l'aviation se défend mal contre les attaques qui lui sont portées au niveau environnemental. En revanche, il ne croit pas que les carburants durables d'aviation, non disponibles, et encore moins l'hydrogène puissent être des solutions à court terme pour décarboner le secteur et il se concentre sur l'optimisation des opérations et la compensation.



Concernant la crise, il constate lui aussi que l'aviation d'affaires s'en est mieux sortie que l'aviation commerciale et qu'elle a déjà retrouvé son niveau de 2019.