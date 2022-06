Le Journal de l'Aviation partenaire du magazine Planète Aéro

Le Journal de l'Aviation a le plaisir d'annoncer la naissance d'un partenariat prometteur avec l'équipe du Fana de l'Aviation concernant le magazine Planète Aéro, un nouveau trimestriel de 100 pages consacré à l'aviation moderne.



Planète Aéro c'est une ligne éditoriale précise avec une vision globale de l'aéronautique moderne à travers des dossiers thématiques, des analyses pointues, des reportages sur le terrain et de grandes et belles histoires d'avions. Avions de combat de dernière génération, études et réalisations des constructeurs, salons aéronautiques et marché de l'aviation commerciale sont ainsi abordés.



Le nouveau magazine trimestriel a été lancé en mars dernier, même si le Fana de l'Aviation publiait déjà régulièrement des Hors-Séries dédiés à l'aviation moderne (Collection Avion moderne).



La collaboration entre Le Journal de l'Aviation et Planète Aéro vise à mutuellement capitaliser sur la complémentarité des deux médias. Il comprend notamment du partage de contenus et des échanges de visibilité.



Planète Aéro est disponible en kiosques et sur abonnement. Pour plus d'informations sur le nouveau magazine et pour vous abonner, consulter la page dédiée sur le site des Éditions Larivière en cliquant ici !