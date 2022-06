Les nouvelles grandes ambitions de Ben Smith pour Transavia

Il est décidément loin le temps où Transavia France nous dévoilait son tout premier 737-800 à Orly, un avion qui allait quelques jours plus tard s'élancer vers Porto. C'était il y a quinze ans, et depuis, la compagnie low-cost du groupe Air France-KLM n'a cessé d'afficher une croissance particulièrement soutenue, et notamment depuis ces trois dernières années. Elle aligne désormais 61 appareils, plus que sa compagnie soeur aux Pays-Bas, et les choses ne sont pas prêtes de s'arrêter là...



Car si le projet « Soleil » a d'abord permis au groupe de pouvoir résister aux déferlantes des compagnies low-cost étrangères à Orly, son rôle s'est petit à petit étendu à d'autres types d'exploitation, en particulier sur certaines dessertes intérieures françaises.



Et lors d'une conférence du Paris Air Forum organisé début juin avec les patrons d'Easyjet et de Vueling, le directeur général d'Air France-KLM a lancé quelques petites informations...