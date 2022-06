EasyJet convertit ses options sur 56 Airbus A320neo en commandes fermes

EasyJet se penche de nouveau sur la modernisation de sa flotte. La low-cost britannique a annoncé le 21 juin qu'elle avait conclu un accord préliminaire avec Airbus afin d'acquérir 56 appareils de la famille A320neo supplémentaires. Ces appareils sont issus de la conversion d'options et de droits d'achat sécurisés lors d'un accord signé en 2013.



Ces appareils, d'une valeur de 6,5 milliards de dollars selon les prix catalogue, doivent être livrés au cours des années fiscales 2026 à 2029. La compagnie se félicite de cet accord qui sécurise des créneaux de livraison auprès de l'avionneur, alors que le carnet de commandes est plein jusqu'en 2027. Elle bénéficie également de la grande flexibilité associée à ce contrat, notamment pour modifier le modèle de ses appareils.



EasyJet a également décidé de convertir les commandes qu'elle détient sur dix-huit A320neo en A321. Ils doivent être livrés sur les années fiscales 2024 à 2027.



Ces deux accords permettront non seulement à la low-cost d'entretenir la jeunesse et l'efficacité de sa flotte, essentielles au profil de ses opérations, mais aussi d'augmenter ses capacités. En effet, les A320neo et A321neo, qui seront aménagés respectivement de 186 et 235 places, remplaceront des A319 et A320 plus anciens, de 156 et 180 places.



La compagnie planifie ainsi sa croissance à long terme, alors qu'elle est actuellement confrontée à des difficultés opérationnelles liées à la reprise. Elle annonçait la veille de cet accord préliminaire qu'elle devait réduire son programme de vols cet été en raison de la pénurie de main d'oeuvre qui sévit actuellement en Europe, dans la compagnie mais aussi dans les aéroports, et les retards dans le contrôle aérien. Elle devrait tout de même opérer un programme de vol à 87% de son niveau de 2019 au troisième trimestre et à 90% au quatrième trimestre.