L'industrie du transport aérien pourrait redevenir rentable dès 2023

L'industrie du transport aérien émerge de deux ans de dépression et se montre de nouveau optimiste. L'IATA estime en effet que ses compagnies membres évoluent désormais dans un environnement globalement plus favorable et pourraient renouer avec la rentabilité en 2023. Celles d'Amérique du Nord devraient même y parvenir dès cette année. Bien sûr, de puissants vents contraires continuent de souffler, notamment l'augmentation du prix des carburants. Mais Willie Walsh, le directeur général de l'IATA, se montre confiant : « l'aviation est résiliente et nous rebondissons », a-t-il affirmé lors de son discours ouvrant l'assemblée générale annuelle de l'association.



A cette occasion, elle a publié une révision de ses prévisions générales. Les pertes de 2021 ont été réévaluées à 42, 1 milliards de dollars (contre une précédente estimation à 52 milliards de dollars). Celles de 2022 pourraient de nouveau être fortement réduites, à 9,7 milliards de dollars (au lieu des...