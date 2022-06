L'ACNUSA émet de nouvelles recommandations pour lutter contre les nuisances sonores autour des aéroports

Mieux surveiller les vols cargo de nuit, limiter des nuisances sonores des hélicoptères, accompagner l'aviation d'affaires et l'aviation générale dans un développement plus vertueux. Voilà quels sont les grands axes des demandes de l'ACNUSA (Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires) dans le dernier rapport qu'elle a remis au président de la République et aux présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale le 9 juin.



L'ACNUSA rappelle en effet que le bruit est le deuxième facteur causant le plus de dommages sanitaires en Europe, après la qualité de l'air. Selon elle, la première chose à faire est de traiter les deux sujets avec la même attention et, par extension, d'étudier leurs effets cumulés sur la santé des riverains des aéroports et aérodromes. Elle demande également une étude permettant de définir les indicateurs de gêne.



La crise sanitaire a eu un effet bénéfique sur les opérations en ce qu'elle a...