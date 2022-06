Les acteurs du transport aérien français abordent l'été avec « un optimisme prudent »

Alors que les réservations sont enfin au plus haut, dépassant parfois les niveaux de 2019, les acteurs du transport aérien se montrent prudents. A l'occasion du congrès annuel de la FNAM, qui s'est déroulé le 2 juin, plusieurs représentants du secteur ont temporisé une euphorie, qui pourrait n'être que de façade et de durée limitée vu les vents contraires que les compagnies et les aéroports vont devoir affronter.



Marc Rochet, le directeur général d'Air Caraïbes et président de french bee, confirme en effet qu'il y a eu une forte reprise de la demande à partir d'avril, les engagements de réservation étant déjà supérieurs de 24% en mars à ceux de mars 2019. « L'été va être fort », affirme-t-il tout en prévenant que deux phénomènes viennent mettre en danger les bénéfices potentiels de cette reprise : l'évolution importante et défavorable de la parité euro-dollar (40% des coûts d'une compagnie...