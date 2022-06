Le Chinook de Boeing remporte la mise en Allemagne au détriment du King Stallion

60 exemplaires de la dernière génération de l'hélicoptère Chinook, dans la version Block II Standard Range, viendront ainsi rejoindre la Bundeswehr d'ici 2030 dans le cadre du programme STH.



Les indiscrétions rapportées ces dernières semaines sont désormais confirmées. Le ministère fédéral de la Défense a tranché en faveur de l'hélicoptère lourd CH-47F Chinook de Boeing le 1er juin. Soixante exemplaires de la dernière génération de l'hélicoptère Chinook, dans la version Block II Standard Range (1000 km) viendront ainsi rejoindre la Bundeswehr d'ici 2030, venant progressivement remplacer les 70 vénérables CH-53G/GS/GA/GE Sea Stallion dans le cadre du programme Schwerer Transporthubschrauber (STH).



Lancé en 2019, ce programme de remplacement visait à équiper l'Allemagne d'un nouvel hélicoptère lourd capable de transporter 30 personnels ou 10 tonnes de fret, avec une capacité de ravitaillement en vol. Le CH-47F était logiquement en concurrence avec le CH-53K King Stallion de Sikorsky (groupe Lockheed Martin) associé avec l'industriel allemand Rheinmetall.



Le gouvernement allemand a donc opté pour une plateforme déjà utilisée par diverses flottes de l'OTAN, le premier CH-47F ayant été mis en service au sein de l'US Army en août 2007. Plus de 500 exemplaires de la dernière génération de Chinook sont actuellement opérationnels, alors que le CH-53K doit pour sa part bientôt entrer en service au sein du Corps des Marines. De plus, le coût unitaire du Chinook était sensiblement moins élevé que celui du King Stallion. Les hélicoptères seront financés par le fonds spécial de la Bundeswehr, pour un montant estimé à quatre milliards d'euros. Les livraisons s'étaleront de 2023 à 2030.



« Nous avons soigneusement pesé les avantages et les inconvénients ainsi que les risques, puis nous avons voté à l'unanimité en faveur de ce modèle. Le Chinook est moderne et éprouvé. Avec ce modèle, nous renforçons notre capacité à coopérer en Europe. De plus, nous obtenons une flotte plus importante ici et gagnons en flexibilité », a déclaré la ministre de la Défense Christine Lambrecht.



Boeing s'est associé à des multiples partenaires allemands pour proposer son CH-47F à la Bundeswehr, à l'instar d'AERO-Bildung GmbH, CAE GmbH, ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH, Lufthansa Technik, Honeywell Aerospace et Rolls-Royce Deutschland. Le groupe Airbus s'est également rallié à la proposition de Boeing fin mars pour augmenter les chances de victoire des H-47 Block II, Airbus Helicopters venant ainsi participer au soutien des futurs hélicoptères lourds allemands.



Rappelons que cette nouvelle victoire de Boeing en Allemagne vient cependant quelque peu compenser le retrait du projet d'acquisition de près d'une cinquantaine de F/A-18F Super Hornet Block III destinés à la Luftwaffe, l'armée allemande ayant finalement décidé en mars d'opter pour 35 F-35A de Lockheed Martin pour remplacer une partie de sa flotte de Tornado.