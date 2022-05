L'été promet déjà d'être un véritable enfer pour les passagers utilisant l'aéroport de Roissy CDG

Il ne s'agit hélas ici d'un titre d'article accrocheur, tant la situation est critique pour certaines compagnies aériennes utilisant la plateforme aéroportuaire de Roissy CDG à Paris. Le plus important aéroport de France fonctionnera à capacité réduite alors que la reprise du trafic aérien est déjà bien là, en témoigne le niveau d'activité rencontré lors de ce week-end de l'Ascension, et d'importants retards sont à craindre sur l'ensemble du parcours passager, voir des annulations pures et simples.



Bien évidemment, une partie des problèmes rencontrés par l'aéroport de Roissy sont aussi connus par pratiquement tous les aéroports d'Europe qui ont dû aussi logiquement adapter leurs effectifs (avec ceux de leurs prestataires de services en escale) avec la crise liée à la pandémie en 2020 et 2021. Il en résulte une pénurie de personnel qui sera logiquement aggravée cet été, avec des conséquences encore plus importantes qui seront ressenties lors...