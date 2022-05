KLM introduit une classe Premium Comfort sur ses long-courriers Boeing

KLM se convertit à son tour à la Premium Economy. La compagnie néerlandaise a annoncé qu'elle allait reconfigurer ses Boeing 787 et 777 pour y intégrer une nouvelle cabine « Premium Comfort », qui comptera entre 21 et 28 fauteuils en fonction du type d'appareil. Le premier avion reconfiguré devrait entrer en service sur l'Amérique du Nord à la fin du mois de juillet.



Pour le fauteuil de cette nouvelle classe, KLM a fait appel à Collins Aerospace, avec qui elle a travaillé à une évolution du MiQ pour le rendre plus durable. Le siège a été allégé par rapport à ses précédentes versions et utilise au maximum des matériaux réutilisables ou recyclés. Doté d'un dossier élargi, il offrira un pitch de 38 pouces (contre 31 pouces en classe économique), pourra s'incliner de huit pouces (contre cinq à sept pouces) et intégrera un écran de 13,3 pouces (contre 9...