Et si une importante flotte de Mirage 2000 se posait rapidement au Maroc...

Des bribes d'information se multiplient depuis maintenant six mois, crédibilisant toujours davantage l'arrivée du Mirage 2000 au Maroc. Les Forces Royales Air (FRA) récupéreraient ainsi une importante partie de la flotte des Mirage 2000-9 de l'armée de l'air des Émirats arabes unis (UAEAF), alors que parallèlement, le mégacontrat des 80 Rafale F4 destinés à Abou Dabi est désormais inscrit au carnet de commandes de l'avionneur Dassault Aviation. L'UAEAF dispose aujourd'hui de près d'une soixantaine de Mirage 2000-9, la version la plus évoluée et la plus polyvalente du chasseur monoréacteur français, car capable d'effectuer des missions d'attaque au sol.



Les Mirage 2000 des Émirats arabes unis seraient ainsi cédés gracieusement au Maroc, une opération qui pourrait même démarrer assez rapidement, car des pilotes et des mécaniciens marocains seraient déjà en train d'être formés par l'UAEAF, et notamment en France, alors que les premiers Rafale destinés à les remplacer ne...