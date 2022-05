CMA CGM et Air France-KLM s'allient dans le fret aérien

Une grande alliance se crée dans le fret aérien. Air France-KLM et CMA CGM ont décidé de s'allier pour renforcer leur position sur le marché. Les deux groupes ont signé un partenariat stratégique à long terme (d'une durée initiale de dix ans) pour mettre en commun leur réseau, leurs capacités et leurs services sur cette activité. CMA CGM envisage par ailleurs de devenir actionnaire de référence du groupe Air France-KLM.



Les deux activités combinées compteront une flotte de dix appareils long-courrier : quatre Airbus A330-200F de CMA CGM Air Cargo, deux Boeing 777F d'Air France et quatre 747-400F de KLM. Elles comptent par ailleurs douze appareils supplémentaires en commande, dont huit A350F (quatre pour Air France et quatre pour CMA CGM Air Cargo) et deux 777F. Le groupe logistique souligne que deux de ses appareils en commande pourraient être opérés par Air France.





© Air France-KLM

L'accord couvre également les capacités fret fournies par les soutes des appareils de transport de passagers d'Air France et KLM.



Le partenariat prévoit également que le groupe CMA CGM devienne un actionnaire de référence du groupe franco-néerlandais et puisse acquérir une participation maximale de 9% dans le capital. Cette acquisition pourrait être réalisée dans le cadre d'une deuxième augmentation de capital, telle qu'elle a été envisagée en février.



Les deux parties attendent d'importantes synergies de ce rapprochement grâce à la définition conjointe de leur réseau et une croissance importante grâce à la combinaison des services.



CMA CGM Air Cargo a été lancée en mars 2021, avec des opérations réalisées par Air Belgium au départ de Liège. Depuis, elle a déposé un dossier auprès de la DGAC pour obtenir un certificat de transporteur aérien en France et pouvoir baser ses opérations à Paris (CDG) à partir du printemps 2022 et l'arrivée de ses 777F (qui seront immatriculés en France). L'alliance avec Air France-KLM va donc considérablement accélérer son développement et sa visibilité sur le marché, alors que le groupe dispose d'équipes dans 116 escales sur tous les continents et a développé un important savoir-faire dans le fret spécialisé (notamment l'activité très sensible du pharma).





© CMA CGM

A l'inverse, Air France-KLM pourra profiter des opportunités que va créer l'activité originelle de CMA CGM, avec le développement de solutions logistiques multimodales liées au transport maritime et terrestre.



Cette alliance intervient alors que le secteur du transport de fret aérien a connu un essor inespéré avec la crise sanitaire. La baisse des capacités disponibles, aussi bien dans les soutes des appareils immobilisés que dans le secteur maritime, a créé une tension sur le marché qui a boosté les taux de remplissage et fait s'envoler les tarifs. La tension est toujours présente mais de premiers signes de relâchement ont été observés par l'association internationale du transport aérien (IATA) avec la remise en service progressive de la flotte mondiale, sans pour autant remettre en cause la rentabilité de l'activité. Les programmes de conversion d'avions passagers en cargo ont le vent en poupe et Airbus et Boeing ont lancé deux programmes d'avion cargo ces derniers mois avec l'A350F et le 777-8F.





© Air France-KLM