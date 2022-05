La loi de programmation militaire bientôt révisée ?

Alors que Florence Parly bouclait ses bagages à l'Hexagone-Balard, la Cour des comptes présentait un rapport d'étape sur l'exécution budgétaire des trois premières années de la loi de programmation militaire 2019-2025 (LPM) qui prévoit, on le rappelle, une augmentation progressive du Budget des armées à 50 milliards d'euros, soit 2% du PIB. Son président, Pierre Moscovici, s'est même plutôt montré satisfait, qualifiant le bilan de « positif » et alors que « la LPM a su éviter beaucoup de travers autrefois dénoncés par la Cour ».



En fait, selon les Sages de la rue Cambon, c'est même la première fois depuis deux décennies que l'exécution budgétaire du ministère des Armées est conforme à la programmation.



Évidemment, le Premier président de la Cour des comptes a voulu relever quelques points d'attention et d'amélioration, que ce soit au niveau des coûts de production des armements, des surcoûts...