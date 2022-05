Air France rénove ses 12 derniers Boeing 777-300ER avec une nouvelle cabine

Air France aime à répéter que les grandes difficultés dans lesquelles l'a plongée la crise sanitaire n'ont pas empêché les investissements dans le service aux clients. La compagnie en a apporté une nouvelle preuve le 10 mai, au cours d'un événement organisé à la tour Eiffel. Elle a annoncé le lancement de la dernière vague de modernisation des cabines de sa flotte de Boeing 777-300ER. Elle va concerner une douzaine d'appareils, qui verront l'installation de nouveaux fauteuils en classe affaires, en Premium Economy et en classe économique.



La conception du fauteuil de classe affaires a de nouveau été confiée à Safran Seats, et Air France est restée fidèle au modèle Cirrus que ses passagers affaires long-courrier connaissent bien. Dans ce modèle (5C03), le standard des « 3F » (full flat, full access, full privacy) reste respecté, avec notamment un siège qui se déploie en lit de près de deux mètres de long et 70 cm de large. Surtout, il introduit une grande nouveauté chez Air France : la présence d'une porte coulissante, qui doit garantir davantage d'intimité. Selon Anne Rigail, la directrice générale de la compagnie, la porte est en effet également devenue un standard du marché.





© Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés

Pour les fauteuils du milieu de la classe, la paroi centrale a été installée, qui peut être maintenue si l'on voyage seul ou être abaissée pour les voyages à deux. Par ailleurs, chaque fauteuil disposera d'un écran 4K de 17,3 pouces avec un nouveau traitement anti-reflet pour améliorer le confort visuel de l'utilisateur. Celui-ci pourra également recourir à une connexion Bluetooth pour brancher son casque personnel.





© Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés

Anne Rigail précise qu'un fauteuil similaire, équipé d'une porte, sera adopté pour la flotte A350 à partir du vingtième appareil, en remplacement de l'actuel fauteuil Optima - elle vient tout juste de recevoir son 17e exemplaire sur une commande de 38.





© Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés

Une Premium Economy et une Economy fournies par Recaro



Air France a également décidé d'installer de nouveau fauteuils dans ses classes Premium Economy et Economy. Pour celle-ci, elle a choisi des sièges proches de ceux installés sur les 777 COI et les A350, avec un confort retravaillé, une assise de 43 cm, une inclinaison de 119 degrés et un espace de 79 cm pour les jambes. Un port USB A sera également disponible à chaque place.





Image © Air France

Air France a décidé de rester sur le modèle « recliner » déjà installé sur Airbus A350 pour la Premium Economy, qui semble mieux correspondre aux attentes des voyageurs que le siège à coque pour lequel elle avait opté au lancement de cette classe. Le fauteuil de Recaro (PL3530) propose un espace pour les jambes de 96 cm, son dossier a été élargi et s'incline à 124 degrés, et il dispose de prises USB A et C, comme en classe affaires.





Image © Air France

Dans les deux classes, les fauteuils seront équipés d'un écran 4K de 13,3 pouces.



Une augmentation de l'espace premium



D'une durée prévue de douze mois, le chantier de rénovation des douze derniers 777-300ER qui n'avaient pas encore été modernisés représente pour Air France un investissement de 180 millions d'euros. Le premier appareil (baptisé Fontainebleau) est actuellement en travaux et entrera en service à la fin du mois de septembre, sur la liaison entre Paris et New York JFK.



Ces douze appareils sont en effet destinés à desservir des destinations avec une très forte demande affaires et Premium Economy, notamment en Afrique et en Amérique latine. La cabine a été pensée ainsi, avec 48 fauteuils de classe affaires (six de plus qu'actuellement sur ces appareils), 48 fauteuils de classe Premium Economy (le double par rapport à aujourd'hui) et 273 en classe économique (contre 315 actuellement).





Image © Air France

Si la reconfiguration de ces appareils avait été pensée avant la crise sanitaire, elle correspond « au monde d'aujourd'hui », explique Anne Rigail. La demande pour la classe affaires a beau être encore loin de celle de 2019, « Air France n'est pas en surcapacité Business par rapport à ce qu'elle projette », notamment parce que l'offre a été considérablement amputée lors de la sortie des Airbus A380 au début de la crise (les dix Super Jumbos comptaient 80 sièges de classe affaires chacun). Le doublement de l'offre de Premium Economy suit également une tendance lourde du marché tout en étant « un amortisseur » en cas de crise : les voyageurs d'affaires peuvent se tourner vers cette classe pour réduire leurs frais mais elle correspond également aux attentes des voyageurs loisirs en quête de davantage de confort.



Avec ce programme, Air France pourra se targuer de proposer 100% de fauteuils full flat en classe affaires à partir de 2023. L'installation d'un système de connectivité via le Wi-Fi se poursuit en parallèle et 100% de la flotte sera équipée, là encore à partir de (fin) 2023.





Image © Air France