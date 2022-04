« Nos capacités vont être limitées, Astonfly va avoir besoin de s'étendre à l'étranger », Charles Clair, président de Clair Group

Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, Charles Clair, président de Clair Group (Astonfly, Astonjet, Astonsky, Astontec).



Charles Clair raconte la genèse du groupe Clair et de ses différentes entités, notamment la compagnie d'aviation d'affaires Astonjet et le centre de maintenance Astontec. Après la stupéfaction provoquée par la crise sanitaire, le groupe a su rebondir en participant au système de pont aérien entre la France et la Chine puis en profitant de l'essor de l'aviation d'affaires, qui représentait pendant un temps la seule solution viable pour les voyages d'affaires alors que la connectivité peine à se rétablir.



Il revient également sur l'importance du contrat conclu par Ryanair récemment avec son école de pilotage Astonfly, avant d'évoquer ses projets de croissance, notamment à l'étranger.