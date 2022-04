Etihad se prépare à une semaine d'essais intensifs pour réduire ses émissions

Le 22 avril célèbrera la journée de la Terre. C'est donc cette semaine qu'Etihad a choisie pour planifier une série de vols d'essais ayant pour but de réduire ses émissions de CO2 et plus généralement son impact environnemental. Ils seront réalisés au cours de plus d'une trentaine de vols, dont plus d'une vingtaine de vols commerciaux et treize ecoFlights.



Les vols commerciaux serviront de cadre à des essais sur des technologies de prévention des traînées de condensation, réalisés en partenariat avec la société britannique Satavia. Elle intégrera la modélisation atmosphérique à la planification opérationnelle des vols. « Notre compréhension des traînées repose sur des décennies de science atmosphérique, qui peuvent désormais être combinées à une modélisation informatique de haute performance pour identifier les zones de formation de traînées et optimiser les plans de vol pour la prévention », explique le Dr Adam Durant, le président-directeur général de Satavia.