Eurocontrol estime que le transport aérien européen a perdu dix ans de croissance

Dans sa dernière étude sur les développements du transport aérien européen d'ici 2050, Eurocontrol présente de nouvelles prévisions de croissance, très ralenties par rapport à l'étude de 2018. Etant les premières à si long terme à prendre en compte l'impact de la crise liée à la pandémie de SARS-CoV-2, elles intègrent également une nouveauté : les estimations de l'organisme sur les émissions nettes de CO2.



Dans le scénario de base et le plus plausible selon lui, Eurocontrol s'attend à ce que l'Europe compte 16 millions de vols annuels en 2050. L'organisme table donc toujours sur de la croissance et des niveaux de trafic importants dans les décennies à venir. Ce niveau traduirait en effet une croissance de 44% par rapport à 2019. En revanche, il trahit également la possibilité d'une croissance plus lente que prévue : hors covid, ces 16 millions de vols annuels auraient initialement pu être atteints...