« Il faut se demander la pertinence de l'argent investi dans notre outil de défense », François Cornut-Gentille, député de Haute-Marne, rapporteur spécial des crédits de la défense

Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, François Cornut-Gentille, député (LR) de Haute-Marne, rapporteur spécial des crédits de la défense.



François Cornut-Gentille s'inquiète du fait que la classe politique ne s'interroge pas suffisamment sur le modèle de la défense française. Selon lui, les décisions stratégiques prises il y a plusieurs années auraient dû être réexaminées à la lumière des crises géopolitiques et des évolutions technologiques, au risque d'investir dans des outils inopérants et non pertinents. Ceci n'a pas été fait car personne ne croyait plus à la guerre.



Maintenant qu'elle est de retour en Europe, les équipes d'experts qui prennent les décisions techniques devraient être ouvertes à des profils plus politiques, dont le rôle est de questionner la pertinence du système.