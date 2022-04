Kinshasa souhaiterait revenir sur la commande d'Embraer E2 de Congo Airways

Depuis le départ des deux Embraer E190 loués (contrat de six mois) à Kenya Airways le mois dernier, Congo Airways ne dispose actuellement qu'un seul appareil actif, un A320-200. Malgré les efforts consentis pour remettre en service le second avion du type - toujours en maintenance au Maroc - et ses deux Dash 8-400, la compagnie peine à couvrir l'ensemble de son réseau domestique qui comprend une dizaine de dessertes. Maintenant, le transporteur national congolais doit également faire face à la réticence du gouvernement à propos de son carnet de commandes, jugé trop onéreux, portant sur quatre avions Embraer (deux E190-E2 et deux E195-E2).



Au regard des difficultés de trésorerie et de la situation « très précaire » du pavillon national, le ministre du Transport, Cherubin Okende Senga, propose désormais que Congo Airways « négocie un quatrième avenant dans lequel la commande de trois avions serait...