Le Podcast de l'Aviation primé par MediaPro

C'est une belle reconnaissance pour le Podcast de l'Aviation. L'association MediaPro a dévoilé le 5 avril son palmarès 2022 des médias professionnels, récompensant les meilleures initiatives des éditeurs de la presse professionnelle. Pour cette 23e édition de l'événement, le Podcast de l'Aviation a eu le plaisir de remporter le prix des « nouveaux formats ».



Lancé en octobre 2020, en pleine crise covid, alors que le secteur aérien sortait à grand peine de plusieurs semaines d'immobilisation forcée, le Podcast de l'Aviation s'inscrivait pleinement dans la thématique de cette année : résilience et transformation. Il a permis au Journal de l'Aviation de diversifier ses canaux de diffusion et son public, renouvelant la façon de s'informer et donnant un nouveau rendez-vous à ses lecteurs, dans un environnement changeant et à un moment où le besoin d'information était particulièrement fort.



Le Podcast de l'Aviation permet en effet chaque semaine à un décideur du secteur de livrer sa vision et son analyse des grandes problématiques qui agitent le monde aéronautique et ses entreprises. Au travers du micro de Frédéric Beniada, il peut ainsi s'adresser à la fois aux professionnels et aux passionnés.



Toute l'équipe du Journal de l'Aviation remercie chaleureusement ses utilisateurs, intervenants et partenaires, qui ont participé à cette réussite.



Le Palmarès MediaPro 2022 avait reçu près de 80 candidatures pour la remise de ses dix récompenses. Le prix des nouveaux formats a eu un autre lauréat ex-aequo, Dalloz IP/IT.