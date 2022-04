Spirit attise aussi la convoitise de JetBlue

Stupeur dans le transport aérien américain. JetBlue a fait une offre de rachat à Spirit Airlines le 5 avril. Elle valorise la compagnie ultra low-cost à 3,6 milliards de dollars et formule ainsi une « proposition supérieure » de 37% à celle de Frontier Airlines en février. Spirit a confirmé la réception de cette proposition non sollicitée et indique l'étudier.



Si l'annonce étonne, c'est que les deux compagnies ont peu en commun, en dehors de leur flotte d'Airbus. JetBlue est connue certes pour ses tarifs attractifs mais aussi pour la qualité de son service, tandis que celui de Spirit, conforme à son modèle ultra low-cost, est souvent décrié. Ainsi, quand JetBlue met 162 voire 150 places dans un A320, Spirit Airlines en place 178 voire 182.



« Bien que JetBlue et Spirit soient différentes à bien des égards, nous avons également beaucoup de points communs, notamment la volonté...